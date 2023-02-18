У стран НАТО не оказалось танков для быстрой передачи Украине - Минобороны Британии
Армии стран НАТО обнаружили, что у них нет танков, которые можно было бы оперативно передать Украине.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью немецкому Spiegel.
"Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не готовы или не отремонтированы для доставки в Украину. Или что на ремонт пушек или силовой установки понадобится определенное время... Существуют цифры, сколько танков есть у каждой страны. Но есть реальность, которая говорит нам, что очень мало из них пригодны к эксплуатации. Даже 14 танков Challenger для Украины мы не брали со складов, где они хранились, они были сняты с боевого дежурства", - сказал Уоллес.
Странам НАТО приходится признать, что за последние 30 лет их армии серьезно ослабели. По словам Уоллеса, это касается не только танков, но и боеприпасов и другой техники.
Однако танки обязательно будут поставлены Украине, просто на это потребуется больше времени, заявил британский министр.
Напомним, что об этом же ранее говорил и министр обороны Германии Борис Писториус. Он отмечал, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было обещано.
Также в Британии заявили, что Украина сможет получить современные истребители только после войны.