Украине передадут лишь половину обещанного ранее батальона танков Leopard 2A6.

Об этом заявил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус, пишет Handelsblatt.

"Будет поставлена половина батальона (Leopard 2) A6 и один батальон A4. И к этому прибавятся до начала следующего года свыше 120 Leopard 1 A5", – заявил Писториус.

Министр обороны ФРГ добавил, что не стоит недооценивать предыдущую модель танков Leopard 1 A5.

Кроме того, Германия передаст 14 танков Leopard 2 в конце марта.

Напомним, по словам президента Польши Анджея Дуды, страны НАТО намерены передать Украине танков в количестве, достаточном для формирования в ВСУ нескольких танковых бригад.

Между тем украинские военные в понедельник, 13 февраля, начали обучение управлению танками Leopard 2 в Германии.

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Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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