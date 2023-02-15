Украина получит только половину обещанного батальона танков Leopard 2A6 - министр обороны ФРГ
Украине передадут лишь половину обещанного ранее батальона танков Leopard 2A6.
Об этом заявил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус, пишет Handelsblatt.
"Будет поставлена половина батальона (Leopard 2) A6 и один батальон A4. И к этому прибавятся до начала следующего года свыше 120 Leopard 1 A5", – заявил Писториус.
Министр обороны ФРГ добавил, что не стоит недооценивать предыдущую модель танков Leopard 1 A5.
Кроме того, Германия передаст 14 танков Leopard 2 в конце марта.
Напомним, по словам президента Польши Анджея Дуды, страны НАТО намерены передать Украине танков в количестве, достаточном для формирования в ВСУ нескольких танковых бригад.
Между тем украинские военные в понедельник, 13 февраля, начали обучение управлению танками Leopard 2 в Германии.
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Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.
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