Страны НАТО намерены передать Украине танков в количестве, достаточном для формирования в ВСУ нескольких танковых бригад.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Дуда напомнил, что страны Запада, включая Великобританию, Канаду и Польшу уже поставляют танки в рамках союзнических действий.

"Мы хотим, чтобы собралась как минимум танковая бригада для Украины. Надеемся, что нам удастся сформировать несколько бригад", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Дуда уже говорил нечто подобное. 17 января в Давосе он заявил, что страны НАТО могут сформировать для Украины бригаду танков Leopard.

Между тем сама Польша до конца марта передаст Украине дополнительные БМП и танки Т-72, а также планирует обучить украинское подразделение размером с бригаду.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что "наша цель - собрать танковую бригаду из "Леопардов". Это для начала".