Стокгольм передаст Киеву около пятидесяти БМП CV90, САУ Archer и противотанковое оружие.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, 15 февраля.

"Военная поддержка Украины абсолютно важна. Желания Украины относительно того, чего они хотят, имеют большой вес в нашем решении. Швеция пришлет около 50 своих бронированных боевых машин пехоты типа CV90", - заявил Кристерссон.

В то же время премьер-министр Швеции не уточнил, сколько САУ Archer будут поставлены Украине.

Ранее мы писали, что Швеция не исключила поставку Украине танков Stridsvagn 122, которые являются модификацией немецкого Leopard 2А5.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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