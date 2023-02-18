Минобороны Британии не видит признаков подготовки РФ к большому вторжению на годовщину войны
На данный момент нет признаков того, что Россия совершит большое наступление к годовщине вторжения.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии Financial Times.
По его словам, сейчас у украинских границ не наблюдается такого большого скопления российских войск, как год назад.
"В распоряжении России по-прежнему есть значительные силы. Но, как мы обнаружили, когда они собирают их, их разбивают... Им тяжело", – сказал Уоллес.
Ранее Уоллес заявил, что Украина сможет получить современные истребители только после войны.
Также он озвучил способ решения проблемы нехватки боеприпасов на передовой в Украине. По его мнению, задача состоит в том, чтобы украинские силы прицельно применяли оружие.
Тем временем война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.
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