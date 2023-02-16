В четверг, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с лидером Лейбористской партии Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского.

"Один из наших приоритетов сегодня – дальнейшее усиление поддержки Украины со стороны наших партнеров и союзников, среди которых одно из ключевых мест занимает Великобритания. Поэтому визит лидера Лейбористской партии и официальной оппозиции Великобритании Кира Стармера очень важен", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, стороны обсудили ситуацию на фронте, вопросы санкций и конфискации российских активов, а также создание специального трибунала против России.

Как пишет The Guardian, визит Стармера не анонсировался. Он отправился в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и "подчеркнуть приверженность лейбористов поддержке действий по оказанию военной помощи стране в отражении российской агрессии".

По словам Стармера, даже в случае смены правящей партии и правительства в Британии, страна продолжит оказывать помощь Киеву.

"Лейбористская партия поддерживает и будет поддерживать оборону, обучение и технологическую поддержку, которую предоставляет нынешнее правительство Великобритании", - сказал он.

Кроме того, Стармер посетил пригороды Киева – Бучу и Ирпень.

Тем временем министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что истребители не будут переданы Украине в ближайшие месяцы или даже годы.

Ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить больше военной помощи. Конкретики пока не было, но издание The Times предполагает, что это могут быть противокорабельные ракеты Harpoon и ракеты класса "воздух - земля" Storm Shadow.