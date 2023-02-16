Российское наступление уже началось.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС News.

"Российские атаки уже происходят с нескольких направлений", - сказал украинский президент.

"Однако Зеленский полагает, что украинские силы могут продолжать сопротивляться наступлению России до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление, хотя он повторил свои призывы о большей военной помощи со стороны Запада.

Киев все больше разочаровывает скорость, с которой поступает западное оружие. Поставки боевых танков, обещанные в прошлом месяце рядом западных стран, включая Германию, США и Великобританию, все еще ожидаются неделями до прибытия на поле боя", – пишет издание.

Тем не менее, по словам Зеленского, он выступает против компромиссного варианта завершения войны.

"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство", – сказал президент Украины.

Ранее мы писали, что американский генерал Марк Милли считает, что война Украины и России завершится переговорами. По его словам, окно возможностей для дипломатии может возникнуть в любое время.

Также мы рассказывали, что, по данным FT, РФ стягивает к границам с Украиной военную авиацию для поддержки нового наступления.