На западе сомневаются, что украинские военные смогут пробить российскую оборону на востоке и юге так, чтобы это могло угрожать сухопутным коридорам президента РФ Владимира Путина в Крым.

Об этом пишет CNN.

Планы Путина по наступлению неназванные военные чиновники также оценивают как скорее "амбиционные, чем реалистичные".

На западе считают, что президент РФ проигрывает и тактически, и оперативно, и стратегически, но сам он это не признает, глядя на мир через "иную стратегическую и историческую призму" и чувствуя поддержку Китая и "остального мира".

Фиона Хилл, ведущий эксперт по России и Путину, работавшая в Белом доме экс-президента США Дональда Трампа, заявила в среду на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, что мало признаков того, что решимость Путина ослабевает.

"Дело в том, что Путин также чувствует, что он пользуется большой поддержкой со стороны остального мира, в том числе из Китая… вполне может потребоваться, чтобы такие страны, как Китай, оказывали давление на Россию, чтобы решимость Путина сломилась", - сказала она.

Соответственно, самая сложная задача Запада - дать Путину понимание что он проиграл. Этот тезис вынесен в заглавие материала.

Ранее Блинкен заявил, что попытка Украины отвоевать Крым станет для Путина "красной линией".

Также сообщалось, где и как может определиться будущее войны в Украине.