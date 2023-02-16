Попытка Украины вернуть себе Крым станет для президента РФ Владимира Путина "красной линией", которая может привести "к более широкой реакции России".

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время телефонного разговора с группой экспертов в Zoom, пишет газета Politico.

По данным издания, во время беседы в адрес Блинкена прозвучал вопрос, готовы ли США помочь Украине реализовать ее цели по Крыму.

По словам четырех человек, знакомых с реакцией Блинкена, он сообщил, что США "не поощряют активно Украину к возвращению Крыма", но решение принимает только Киев. Основное внимание администрации направлено на то, чтобы помочь Украине продвинуться туда, где идет борьба - в основном на востоке.

Блинкен, по словам двух человек, дал понять, что США не считают мудрым шагом наступление на Крым в настоящее время. Но, как расценили его слова другие участники дискуссии, в дальнейшем Блинкен "может быть более открытым для потенциальной украинской игры за Крым".

Газета напоминает, что сомнения в целесообразности войны за полуостров звучали от американских политиков не раз.

Крым изобилует средствами ПВО, складами боеприпасов и десятками тысяч военнослужащих. Многие из этих пехотных подразделений находятся на укрепленных позициях, растянувшихся на сотни миль вдоль Днепра.

"Украинским войскам будет сложно прорваться через эти российские рубежи, даже с учетом притока артиллерии и бронетехники от западных доноров", - пишет Politico.

Эксперты связывают требование Украины ракет ATACMS, бьющих на 300 километров, с планами начать наносить удары по Крыму и уже сейчас разрушать российскую логистику на юге Украины.

Но Белый дом отказывается предоставлять эти ракеты, ссылаясь на их нехватку. Хотя, судя по тону статьи Politico, это скорее связано с нежеланием переходить очередную "красную черту".

Ранее Bloomberg писало, что Украина вряд ли вернет Крым в ближайшее время.

Также сообщалось, что в США разрешили Украине самой решать, применять ли дальнобойные ракеты GLSDB по Крыму.