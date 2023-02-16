В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 16 февраля. Сообщается, что российские войска атакуют на пяти направлениях и наносят ракетные удары по территории Украины.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Россияне ведут наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях армия РФ продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако наступательные группировки противника не обнаружены. Россияне нанесли ракетный удар по территории Украины: 16 из 36 ракет были сбиты силами обороны. Кроме того, российские войска нанесли 12 авиаударов и совершили более 10 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российской армии, а также один - по позиции ЗРК.

Ранее мы писали, что РФ наступает у Сватово и Бахмута, ВСУ оттеснили россиян в районе Угледара.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.