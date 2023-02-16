В Воздушных силах ВСУ раскрыли новую тактику РФ, которую она применила в ходе ночной атаки
РФ использует новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахеды", а уже утром шла ракетная атака, то этой ночью противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА.
Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "24 канала".
"Мы констатировали этот факт (изменение тактики - Ред.) потому что действительно враг обычно использовал "шахеды" для того, чтобы где-то там проверить нашу ПВО, выявить наши позиции, так чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим ночную атаку и "шахедов" не было, сразу пошли ракеты, крылатые ракеты разных типов", - рассказал он.
Напомним, во время массированного ракетного удара в ночь с 15 на 16 февраля россияне выпустили по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, ВСУ уничтожили 16 из них.
Кроме того, сообщалось, что ранее Россия запустила в воздушное пространство Украины шары-разведчики. В ВСУ рассказывали, что это значит.
Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.