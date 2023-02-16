РФ использует новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахеды", а уже утром шла ракетная атака, то этой ночью противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "24 канала".

"Мы констатировали этот факт (изменение тактики - Ред.) потому что действительно враг обычно использовал "шахеды" для того, чтобы где-то там проверить нашу ПВО, выявить наши позиции, так чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим ночную атаку и "шахедов" не было, сразу пошли ракеты, крылатые ракеты разных типов", - рассказал он.

Напомним, во время массированного ракетного удара в ночь с 15 на 16 февраля россияне выпустили по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, ВСУ уничтожили 16 из них.

Кроме того, сообщалось, что ранее Россия запустила в воздушное пространство Украины шары-разведчики. В ВСУ рассказывали, что это значит.

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