Ночная ракетная атака не вызвала необходимость ограничивать подачу электричества. Дефицита потребления электроэнергии в четверг, 16 февраля, в системе нет.

Об этом сообщают в "Укрэнерго".

Потребление электричества несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем.

При этом лимиты потребления в областях не вводились, отключения возможны лишь при росте потребления, добавили в компании.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры продолжают действовать сетевые ограничения и действуют графики почасовых отключений.

Напомним, в Киеве с сегодняшнего дня возобновил работу электротранспорт.

Также сообщалось, что ДТЭК импортировала электричество из ЕС, чтобы снизить дефицит в энергосистеме.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

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