В "Укрэнерго" рассказали, будут ли вводить отключения света в Украине из-за ночной ракетной атаки РФ
Ночная ракетная атака не вызвала необходимость ограничивать подачу электричества. Дефицита потребления электроэнергии в четверг, 16 февраля, в системе нет.
Об этом сообщают в "Укрэнерго".
Потребление электричества несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем.
При этом лимиты потребления в областях не вводились, отключения возможны лишь при росте потребления, добавили в компании.
В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры продолжают действовать сетевые ограничения и действуют графики почасовых отключений.
Напомним, в Киеве с сегодняшнего дня возобновил работу электротранспорт.
Также сообщалось, что ДТЭК импортировала электричество из ЕС, чтобы снизить дефицит в энергосистеме.
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