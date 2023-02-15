Ограничений по использованию электричества в Украине по-прежнему нет, но в отдельных местах возможны сетевые ограничения, которые могут привести к плановым отключениям.

Об этом написал гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.

"Укрэнерго" сообщает, что коллегам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей. Работают все: и атомные, и гидро- и теплоэлектростанции. Генерационных ограничений нет, но сетевые все еще остаются. В случаях их превышения отключения будут происходить по стабилизационным графикам", - сказано в посте.

Также он рассказал хорошую новость для электроавтомобилистов: открылась новая зарядная станция в Уманском районе Черкасской области. По территории Уманского района проходят две большие автомагистрали: Киев – Одесса и Стрый – Тернополь – Кировоград (Кропивницкий - Ред.) – Знаменка. Это одно из самых популярных направлений, и клиенты просили усилить его еще до войны. Поэтому и была добавлена четвертая станция.

Между тем в ДТЭК сообщили, что в Киеве и Киевской области завтра отключений света не будет. В Днепропетровской области их тоже не будет, так как там проведут замеры потребления. А вот в Одесской области продолжают действовать плановые отключения.

Как мы рассказывали, в Украине уже четыре дня отсутствует дефицит мощности в энергосистеме. Отключения применяют только в Одессе.

Однако запланированные на ближайшее время ремонтные работы на определенных блоках атомной и тепловой генерации могут привести к тому, что в Украине снова будет дефицит электроэнергии.