Запланированные на ближайшее время ремонтные работы на определенных блоках атомной и тепловой генерации могут привести к тому, что в Украине снова будет дефицит электроэнергии.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Сахарук рассказал, что ситуация в энергосистеме улучшилась из-за ряда факторов, однако ее нельзя назвать стабильной.

"Уже через некоторое время у нас запланированы регламентные работы на некоторых блоках атомной и тепловой генерации, закончится паводок, поэтому ситуация будет меняться, и возможно, снова будет возникать дефицит ресурса", - сказал директор.

По его словам, факторами отсутствия дефицита электроэнергии, который фиксируют последние четыре дня, являются потепление, увеличение производства ВИЭ, запуск блоков атомной и восстановление блоков тепловой генерации, паводки, а также импорт электроэнергии из ЕС.

"В результате у нас сбалансированность в энергосистеме. Такая ситуация будет продолжаться, пока будет комбинация этих компонентов. Является ли ситуация стабильной? Нет. Надо работать дальше для того, чтобы ее улучшать", - отметил Сахарук.

Также Сахарук рассказал про ситуацию с электроэнергией в Одесской области. Ее удалось улучшить, однако для окончательной стабилизации энергетикам необходимо несколько недель при условии, что не будет новых обстрелов.

Напомним, в Украине уже четыре дня отсутствует дефицит мощности в энергосистеме. Отключения применяют только в Одессе.

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