Дефицит электроэнергии в Украине может вернуться в ближайшее время. В ДТЭК озвучили причины
Запланированные на ближайшее время ремонтные работы на определенных блоках атомной и тепловой генерации могут привести к тому, что в Украине снова будет дефицит электроэнергии.
Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.
Сахарук рассказал, что ситуация в энергосистеме улучшилась из-за ряда факторов, однако ее нельзя назвать стабильной.
"Уже через некоторое время у нас запланированы регламентные работы на некоторых блоках атомной и тепловой генерации, закончится паводок, поэтому ситуация будет меняться, и возможно, снова будет возникать дефицит ресурса", - сказал директор.
По его словам, факторами отсутствия дефицита электроэнергии, который фиксируют последние четыре дня, являются потепление, увеличение производства ВИЭ, запуск блоков атомной и восстановление блоков тепловой генерации, паводки, а также импорт электроэнергии из ЕС.
"В результате у нас сбалансированность в энергосистеме. Такая ситуация будет продолжаться, пока будет комбинация этих компонентов. Является ли ситуация стабильной? Нет. Надо работать дальше для того, чтобы ее улучшать", - отметил Сахарук.
Также Сахарук рассказал про ситуацию с электроэнергией в Одесской области. Ее удалось улучшить, однако для окончательной стабилизации энергетикам необходимо несколько недель при условии, что не будет новых обстрелов.
Напомним, в Украине уже четыре дня отсутствует дефицит мощности в энергосистеме. Отключения применяют только в Одессе.
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