В Украине отсутствует дефицит мощностей в энергосистеме уже четвертый день подряд и не прогнозируется на сегодня. По этой причине в ряде областей обходятся без отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Соответственно, не действуют и лимиты. Но отключения могут применяться в случае роста потребления. Например, остаются ограничения в Одессе, где действуют графики отключений.

Напомним, отключения электроэнергии по стране в последние дни значительно уменьшились. Мы писали, почему в Украине уменьшаются отключения света и что будет дальше с энергетикой и тарифами.

В настоящее время обновление энергосистемы в Украине идет рекордными темпами, но глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация в энергосистеме может осложниться при новых обстрелах, резком похолодании и если украинцы перестанут экономить.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.