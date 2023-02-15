Столица постепенно восстанавливает работу электротранспорта. Завтра, 16 февраля, в Киеве возобновят работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.

По его словам, всего завтра на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 киевских трамваев.

Напомним, в конце декабря после очередного ракетного удара по энергетической инфраструктуре в столице весь электротранспорт заменили на автобусы. Причиной такого решения стал острый дефицит электроэнергии. Тогда замглавы КГГА Петр Пантелеев заявил, что зимой нагрузка на энергосистему усиливается, так что ожидать возвращения на маршруты троллейбусов и трамваев до весны не стоит.

Между тем сейчас ситуация с электричеством стабилизировалась. Так, в Yasno заверили, что в Украине уже несколько дней нет ограничений по использованию электричества. Только в отдельных местах возможны сетевые ограничения, которые могут привести к плановым отключениям. В Киеве и Киевской области завтра отключений света не будет.