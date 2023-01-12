С пятницы, 13 января, в Киеве возобновит работу Борщаговская линия скоростного трамвая.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

По его словам, маршрут №1 будут обслуживать 10 единиц подвижного состава, маршрут №3 – четыре единицы. Интервал движения составит примерно 8 минут для первого маршрута и 15 минут для второго.

"Автобусные маршруты №1Т и №3Т, которые работали, пока не ходили трамваи, прекратят движение", – добавил мэр.

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