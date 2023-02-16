Американский Институт изучения войны (США) опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что россияне продолжали наступать в районе Сватово и Бахмута на Донбассе.

Об этом говорится в новой сводке на сайте Института.

Так, аналитики организации пишут, что в течение последних суток российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватово и на рубеже Сватово — Кременная.

Кроме того, российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута, на западной окраине Донецка и на западе Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск в районе н. п. Угледар (30 км к юго-западу от Донецка) и Пречистовки (40 км к юго-западу от Донецка). Геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, показывают, что украинские силы, вероятно, оттеснили российские войска с позиций к югу и юго-востоку от Угледара, сообщает Институт.

Кроме того, по данным Института изучения войны, российские источники предполагают, что украинские силы могут занимать позиции на восточном (левом) берегу реки Днепр в Херсонской области, хотя ISW не обнаружила никаких подтверждений этому утверждению.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что РФ торопится с захватом Бахмута и Угледара, чтобы сорвать контранступление ВСУ.

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