Сегодня, 16 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли город Волчанск в Харьковской области. Зафиксировано два ракетных удара, в результате 6 мужчин получили ранения.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Сегодня, около 10:30 утра, оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. По предварительной информации, обстрел производился вражеской авиацией. Зафиксировано два ракетных удара", - пишет Синегубов.

В результате обстрела ранения получил 30-летний мужчина, сотрудник "Харьковоблэнерго", его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

Также повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом.

Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 6 человек. Еще 5 мужчин, которые производили ремонтные работы на линиях связи, получили ранения. Медики предоставили им всю необходимую помощь, лечение будут проходить амбулаторно.

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Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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