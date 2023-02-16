Россияне утром обстреляли Херсон. Снаряд убил 70-летнюю женщину, которая шла по улице
В четверг утром россияне обстреляли Херсон, в результате погибла 70-летняя местная жительница.
Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram-канале.
В момент обстрела женщина находилась на улице, она погибла на месте, получив смертельное ранение в живот, медики, прибывшие на место, не смогли ее спасти.
"Сегодня российский снаряд убил 70-летнюю жительницу Херсона прямо по улице. Женщина мирно шла по родному городу...", - говорится в сообщении.
Также пострадал магазин, и дом, который находился рядом, обломки снарядов повредили здание, жителям пришлось спешно эвакуироваться.
Напомним, вчера Херсонская больница дважды за сутки оказалась под обстрелом. Пострадали два корпуса.
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