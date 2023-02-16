В четверг утром россияне обстреляли Херсон, в результате погибла 70-летняя местная жительница.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram-канале.

В момент обстрела женщина находилась на улице, она погибла на месте, получив смертельное ранение в живот, медики, прибывшие на место, не смогли ее спасти.

"Сегодня российский снаряд убил 70-летнюю жительницу Херсона прямо по улице. Женщина мирно шла по родному городу...", - говорится в сообщении.

Также пострадал магазин, и дом, который находился рядом, обломки снарядов повредили здание, жителям пришлось спешно эвакуироваться.

Напомним, вчера Херсонская больница дважды за сутки оказалась под обстрелом. Пострадали два корпуса.

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