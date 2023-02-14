В Бериславе Херсонской области обстреляна станция скорой помощи. Это уже второе медучреждение, которое за сегодня обстрелял противник.

Об этом сообщают в Херсонской областной военной администрации.

Помещение станции разрушено, повреждены автомобили медиков.

Пострадал водитель "скорой". Он получил легкие ранения обломками стекла.

13 февраля россияне обстреляли жилые дома в селе Ингулец под Херсоном, есть погибшая и раненый.

Напомним, ранее российские оккупационные войска 42 раза обстреляла Херсонскую область, в результате погибли 3 человека, еще один получил ранения.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, сколько и за что требуют деньги с украинских солдат и вдов.