Херсонская ОВА публикует видео из одной из местных больниц, которая дважды за сутки оказалась под обстрелом. Обошлось без жертв, но больница сильно повреждена.

В частности, пострадали главный, лечебный и приемный корпус. В зданиях выбиты окна и повреждена крыша.

На месте работают коммунальные службы.

Напомним, 14 февраля в Бериславе Херсонской области под обстрел попала станция скорой помощи, ранен водитель.

13 февраля россияне обстреляли жилые дома в селе Ингулец под Херсоном, есть погибшая и раненый.

Напомним, ранее российские оккупационные войска 42 раза обстреляла Херсонскую область, в результате погибли 3 человека, еще один получил ранения.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.