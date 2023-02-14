В Херсоне введен запрет на фото- и видеофиксацию, а также использование видеорегистраторов на транспортных средствах. Соответствующий приказ издан городской военной администрацией.

Об этом сообщает Херсонский горсовет в Фейсбуке.

Запрет будет действовать на дорогах общего пользования, объектах общего назначения, объектах инфраструктуры, блокпостах, укреплениях, в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей.

Напомним, что на днях аналогичное решение было принято и в Херсонской области. Там также ввели ночную светомаскировку.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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