Война Украины с Россией должна завершиться переговорами.

Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью The Financial Times.

По его словам, окно возможностей для дипломатии может возникнуть в любое время.

Милли добавил, что Киеву будет тяжело в этом году достичь полной победы и освободить все территории. Но при этом добавил, что России не удастся завоевать Украину.

Напомним, на днях генерал США Марк Милли заявил, что Россия ведёт войну на истощение, но не сможет в ней "пересидеть" Украину. По словам Милли, Москва уже проиграла "на стратегическом, оперативном и тактическом уровне".

Ранее мы писали, что в ноябре, когда российские войска в основном оборонялись, Марк Милли заявил, что победа ни одной из сторон не достижима.

"Должно быть взаимное признание того, что военная победа, вероятно, в прямом смысле этого слова может быть недостижима военными средствами, и поэтому нужно обратиться к другим средствам", - говорил Милли.

После этого глава генштаба США призвал к переговорам, "если линия фронта стабилизируется зимой". И заявил, что Украина и Россия понесли потери около 100 тысяч каждая убитыми и ранеными.