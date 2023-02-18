Победа Украины над Россией может принести такие проблемы, какие сейчас не могут себе представить ни сама Украина, ни помогающий ей Запад.

Такую мысль высказал президент Чехии Петр Павел на "Украинском ланче" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Он опасается, что освобождение какой-то части временно оккупированной территории может привести к настолько большим человеческим потерям, что общество просто не сможет этого выдержать.

"То есть может быть такая точка, когда даже Украина начнет думать о другом завершении войны. И мы тоже должны это учитывать, потому что нужно не только ждать лучшего, но и быть готовыми к худшему", - предупредил Павел.

Если же война приведет к развалу России, то возникнет другая неприятная перспектива - не с кем будет вести переговоры по архитектуре безопасности в Европе.

Сам Павел остается оптимистом и надеется, что удастся избежать как первого, так и второго сценария. Но готовиться надо к худшему, считает он.

Напомним, что президент Чехии Петр Павел известен как активный защитник Украины в конфликте с Россией и как сторонник ее скорейшего вступления в НАТО.

Ранее мы писали, что Чехия и Словакия готовы передать Украине предоставленные им Германией танки Leopard.