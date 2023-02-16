Более чем две трети европейцев одобряют поддержку Украины - данные опроса
В среднем 74% европейцев одобряют поддержку Украины.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Eurobarometer.
Но от страны к стране показатели поддержки сильно разнятся.
Так, наиболее высокий процент одобрения в скандинавских странах: Швеция - 97%, Финляндия - 95%.
В тоже время, в Словакии, Греции и Болгарии менее 50% граждан одобряют поддержку Украины.
Меньше среднего по Европе показателя проценты в Германии, Словении, Италии, Австрии, Венгрии, Чехии, Румынии и на Кипре.
Ранее мы писали, что большинство опрошенных жителей Германии (72%) опасаются, что война в Украине может распространиться на территорию ФРГ. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института Forsa.
Также мы рассказывали, что последний опрос исследовательского центра Pew Research Center показал, что в США увеличивается количество противников помощи Украине.
Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.
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