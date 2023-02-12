В Польше, где находится 950 тысяч беженцев из Украины, ухудшается отношение к нашем гражданам.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные проведенного в прошлом месяце соцопроса.

В целом, положительное отношение поляков к украинцам практически не изменилось с начала войны, если говорить о большинстве. Но четверть опрошенных ответили, что стали смотреть на беженцев иначе за последние 6 месяцев. 68% из них заявили, что их отношение ухудшилось.

Главная проблема, согласно опросу - то, что украинцы производят на поляков впечатление представителей "русского мира". Больше всего раздражает русский язык, которым преимущественно пользуются приезжие. Очень не нравятся полякам также черты, свойственные украинцам, которые воспринимаются как пережиток "русского мира": снобизм, пристрастие к дорогим автомобилям, игнорирование правил дорожного движения.

Ранее в ООН сообщили, что количество беженцев из Украины, зарегистрированных по временной защите в Европе, по состоянию на 31 января 2023 года достигло 4 млн 823,33 тыс. человек. Больше всего беженцев со статусом временной защиты по-прежнему в Польше – 1 млн 563,39 тысяч (за два месяца их число выросло на 55,5 тысяч человек), на втором месте Германия – 881 тысяча, а на третьем – Чехия - 485 тысяч.

Тем временем война в Украине продолжается уже 354-й день. Мы следим за новостями 12 февраля в своем онлайне.

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