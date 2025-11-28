Глава Офиса президента Андрей Ермак был ключевым человеком в окружении Зеленского, а потому его отставка, безусловно, будет иметь огромные последствия.

Во-первых, внутриполитические. Хоть Ермак наверняка постарается сохранить свой контроль над ОП через назначение близкого к себе человека новым руководителем Офиса, однако в целом его отставка запускает процесс потери контроля Зеленским над вертикалью власти.

Ведь получается, что Ермака в реальности уволил не его начальник (Зеленский), а НАБУ: еще даже до предъявления главе Офиса подозрения президент отправил в отставку своего ближайшего соратника, всего лишь после обыска, общественного резонанса и давления оппозиционных политиков. И это сильнейший сигнал всему госаппарату, что Зеленский уже не является "источником власти" в стране и не может даже самым близким людям что-либо гарантировать.

Кроме того, мало кто верит, что Ермак (так же как и Миндич, и другие фигуранты коррупционных дел в высшем руководстве) мог проворачивать свои схемы без ведома, согласия, а то и прямого участия президента.

То есть удар по Ермаку - это автоматически и удар по Зеленскому, сигнал о том, что и он также может быть обвинен в любой момент в коррупции. Особенно, если заговорят более мелкие фигуранты (а после сегодняшних событий вероятность этого увеличилась).

Мы уже писали, что буквально сразу после начала коррупционного скандала вокруг Миндича Банковая начала терять рычаги политического контроля внутри структур власти. Даже Свириденко стала все в большей степени ориентироваться на мнение фракции "Слуги народа", а не ОП. СБУ и Офис генпрокурора также начали саботировать различные "политические" указания Офиса.

Теперь же все эти процессы резко ускорятся. И вопрос стоит только в том, в какой форме будет происходить потеря реальной власти Зеленским.

Она может идти в мягкой форме, через смещение центра принятия решений с Банковой в парламент и правительство, но при сохранении доминирующей позиции "Слуги народа". Этот проект продвигает глава фракции Арахамия и ряд других людей в команде президента, которые были настроены негативно к Ермаку (например, Федоров, чьи позиции теперь могут серьёзно усилиться).

Близкий к Арахамии источник во фракции "Слуги народа" так описал в комментарии "Стране" видение этой группой дальнейшего развития ситуации: "После отставки Ермака Рада стабилизируется и успокоится. Выходов из фракции, о которых много говорили в парламентских кулуарах, не будет. Все останутся на своих местах. Достойно и ответственно примем бюджет".

Также Зеленский потеряет политический контроль над Офисом генпрокурора, СБУ и ГБР (именно Ермак координировал политическую часть работы этих структур, в том числе и против НАБУ).

Но может быть и куда более жесткий вариант, при котором, через раскол "Слуги народа", парламентское большинство переформатируется и перейдет под контроль "антизеленской коалиции" (Порошенко и близкие к грантовым структурам депутаты, на стороне которых играет и НАБУ). В таком случае будет вынесен вотум недоверия правительству и оказано давление на Зеленского с целью заставить его дать добро на формирование нового Кабмина "национального единства", фактически неподконтрольного президенту. Такой сценарий, по сути, прямая дорога к скорому уходу и самого Зеленского.

Это что касается внутриполитических процессов.

Но куда важнее потенциальное влияние происходящего на войну и на переговоры о мире.

Отставка Ермака и вызванные ею пертурбации во власти в любом случае не пройдут бесследно для управляемости страной во время войны во-многих аспектах: принятие бюджета, энергетика, оборонные закупки, настроения в войсках и в обществе.

Во-многом обнуляются и политические перспективы самого Зеленского. Сначала - коррупционный скандал, в котором оказались замешаны самые близкие к нему люди. Теперь - отставка ключевого человека в вертикали власти. Все это многократно снижает шансы действующего президента победить на выборах.

А значит, и вопросы рейтингов для Зеленского отступают постепенно на второй план. Что, теоретически, может сделать его более восприимчивым к давлению американцев относительно ключевых пунктов мирного соглашения, на которые он до сих пор не соглашался (хотя тут многое зависит от степени давления и от предлагаемых бонусов).

Также это увеличивает вероятность сценария, при котором, в условиях возрастающего прессинга с целью побудить пойти на уступки в переговорах о завершении войны, Зеленский может вообще решить уйти в отставку и финальные переговоры о подписании соглашения будет вести уже и.о. президента, которым станет спикер парламента. Причем, скорее всего, это будет не Руслан Стефанчук, а совсем иная фигура.

Наконец, нельзя исключать вариант, при котором система власти вообще пойдет в разнос и потеряет управляемость, а потому и договариваться об условиях мира будет не с кем. Но это может иметь катастрофические последствия для военной ситуации, а потому украинские элиты и Запад постараются этого не допустить.