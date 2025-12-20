Президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод войск из Донецкой области, чего от Киева требуют Москва и Вашингтон.

Информация была озвучена в ходе краткого интервью прессе.

При этом Зеленский считает, что свои войска от линии боевого соприкосновения должны отвести и россияне.

"Возможное отведение войск должно быть зеркальным – Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона - там не может быть тяжёлого вооружения, не может быть войск", – заявил президент.

Зеленский также добавил, что после прекращения боевых действий Украина не сможет самостоятельно содержать 800-тысячную армию. Поэтому, по его словам, в этот период Украине будет необходима поддержка партнёров как часть гарантий безопасности.

Ранее Зеленский сообщил, что США предлагают прямые переговоры Киева и Москвы.

Война в Украине идёт 1396-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 20 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в Гуляйполе Запорожской области, сообщил Deep State, отметив риск потери этого населённого пункта. Путин провёл "прямую линию", где прокомментировал ситуацию на фронте. Россия начала систематически бить по путям снабжения на юго-западе Одесской области. Флеш заявил, что по одному из мостов более 12 часов запускали "Шахеды", а под вечер ударили ракетой "Искандер" с кассетной боеголовкой. Также опубликовано видео ударов по судну РФ воздушными беспилотниками. ЕС провалил проект выделения Киеву репарационного кредита из активов РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.