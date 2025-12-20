Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура готовят новый удар по ближайшему окружению президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на источники в антикоррупционных органах.

По данным издания, он будет связан с результатами прослушки, которую НАБУ два года вело в офисе нардепа от "Слуги народа" Юрия Киселя, близкого к другу Зеленского Сергею Шефиру.

"Более чем за два года прослушивания были зафиксированы конфиденциальные контакты депутата не только с близким другом - бывшим первым помощником президента Сергеем Шефиром, но и с другими многочисленными чиновниками, чувствительными для Банковой. Однако и это еще не всё. Как утверждают источники из окружения самого Киселя, речь идет об офисе, где "слуги народа" получали свои конверты", - пишет издание, давая понять, что фигурантами дела могут стать, помимо Шефира и Киселя, ещё и множество депутатов от "Слуги народа".

С этим моментом "Зеркало недели" связывает то, что на последней пленарной неделе в Раде у "слуг" хронически не стало хватать голосов для принятие различных законов и постановлений.

Также издание подтверждает информацию "Страны" о том, что Зеленский пытается сохранить систему власти, созданную во время пребывания Андрея Ермака на посту главы Офиса президента. В том числе поэтому он и тянет с назначением нового главы ОП. А влияние Ермака на принятие решений сохраняется.

"Зеркало недели" связывает это с тем, что из-за паузы в обнародовании новых пленок НАБУ и во вручении новых "пидозр" высокопоставленным представителям окружения президента, у Зеленского сложилось ощущение, что антикоррупционные органы более не будут наносить по нему удары. Однако, по оценке издания, это ощущение обманчивое. В доказательство чего ЗН и приводит информацию о прослушке Шефира и Киселя.

Напомним, недавно освобожденный из-под стражи детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил, что высшее руководство Украины может стать фигурантом коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича.