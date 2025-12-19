Обыски у экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака проводились не по делу бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом заявил детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов.

"Что касается дела Ермака, то это не "Мидас", это отдельная история. Просто в "Мидасе" получены весомые вещественные доказательства по кейсу Ермака. Какая там ситуация сейчас, я не могу сказать, потому что я не член следственной группы. Я только знаю общую историю и, конечно, надеюсь, что там все равно будет принято окончательное решение в соответствии с законом", - заявил Магомедрасулов, вероятно имея в виду, что Ермаку могут вручить подозрение.

Ранее СМИ писали, что Ермак фигурирует в деле Миндича как "Алибаба".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вывел Андрея Ермака из составов Совета национальной безопасности и обороны Украины и Ставки верховного главнокомандующего.

Подробнее о ситуации с Ермаком после обысков и отставки мы писали в отдельном материале.

