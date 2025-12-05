Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак посетил офис Службы внешней разведки.

Об этом сообщает ZN со ссылкой на источники.

По информации, центральный офис СВР Ермак посетил сегодня около 17:00 и пробыл там около 45 минут.

Он прибыл к зданию на черном бронированном автомобиле Mercedes S-класса.

Со слов собеседников издания, после отъезда экс-главы руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко вызвал к себе начальника департамента, занимающегося документами прикрытия. Источники допускают, что документы прикрытия могут готовиться для возможного пересечения границы.

Как отмечается, глава этого ведомства считается "стопроцентным человеком Андрея Ермака", потому что, вероятно, обязан ему своим назначением.

Ранее СМИ писали, что услышав просьбу написать заявление об отставке с должности руководителя Офиса президента, Андрей Ермак устроил президенту Украины Владимиру Зеленскому "получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями".

