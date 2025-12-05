Незадолго до обысков Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры у народного депутата от партии "За будущее" Анны Скороход она зарегистрировала проект постановления Верховной Рады о требовании к антикоррупционным ведомствам немедленно обнародовать аудиозаписи и документы по делу бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале бывший нардеп Игорь Мосийчук.

"Удивительным образом обыски и обвинения в адрес народного депутата Украины Анны Скороход совпали с регистрацией ею (наша общая идея) проекта постановления Верховной Рады Украины об обязательствах НАБУ и САП немедленно обнародовать "пленки" и файлы Миндича! Цель этой законодательной инициативы не дать скрыть коррупционные преступления властей и сделать невозможным использование "пленок Миндича" для шантажа Украины во время международных переговоров. Я знал, что против Анны готовят следственные действия и силовые меры. Предупредил ее. Она могла уехать, но осталась", - написал Мосийчук.

Напомним, по данным СМИ, НАБУ и СБУ подозревают Скороход в вымогательстве с некоего предпринимателя 250 тысяч долларов.

Сегодня исполняется неделя с момента обысков у Андрея Ермака, однако СМИ и власти о нем словно забыли. Мы анализировали, почему.