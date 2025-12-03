Национальное антикоррупционное бюро Украины собирается проверить на предмет нарушений при закупках бронежилетов госпредприятие "Государственный оператор тыла.

Об этом сказано в письме руководителя подразделения детективов Бюро на имя главы Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Юрия Гудименко.

"Национальным антикоррупционным бюро Украины рассмотрено заявление о совершении преступления Общественного антикоррупционного совета Министерства обороны Украины касательно возможных противоправных действий чиновников ГП "ГОТ" и других лиц при проведении закупок и заключении государственного контракта с ООО "Фортеця захысту" и ООО "Миликон ЮА" о поставках бронежилетов модульных. Сообщаем, что упомянутое заявление присоединено к материалам уголовного дела от 21.08.2025. Изложенные в заявлении сведения будут проверены во время проведения досудебного расследования в упомянутом уголовном деле", - сказано в письме.

Напомним, по версии следствия закупку некачественных бронежилетов для армии бизнесмен Тимур Миндич лоббировал перед тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым, который сейчас возглавляет украинскую переговорную делегацию.

В ноябре СМИ писали, что к воровству денег на закупке некачественных бронежилетов для армии причастен гражданин Великобритании, упоминавшийся в "панамском досье".