Информация СМИ о том, что вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров был допрошен в Национальном антикоррупционном бюро Украины, подтвердилась официально.

Об этом сообщили в пресс-службе секретаря СНБО, передают украинские СМИ.

Умерова вчера допросили в НАБУ в качестве свидетеля по делу бизнесмена Тимура Миндича.

"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства", - заявили в пресс-службе Умерова.

Там добавили, что процессуальное действие происходило 25 ноября.

Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Андрея Ермака и Умерова в делегацию для мирных переговоров после того, как узнал о подготовке им подозрений НАБУ.

О том, что Умеров упоминается в подозрении по делу Миндича, мы писали в отдельном материале. В тексте документа прямо указано, что Миндич осуществлял "преступную деятельность" при содействии Умерова в бытность его министром обороны: компании первого осваивали средства Минобороны.