Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило подозрение секретарю Совета национальной безопасности и обороны и экс-министру обороны Рустему Умерову.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.



По словам нардепа, Умерова обвиняют в разворовывании средств бюджета.

Также, как утверждает Гончаренко, на Умерова записана часть "общака" (надо понимать - президента Украины Владимира Зеленского и его окружения), который вывели в страны Персидского залива.

НАБУ официально информацию о подозрении Умерову пока не подтверждала.

Напомним, Умеров является членом украинской делегации, которая сейчас отправилась в Швейцарию на переговоры с американцами и европейцами относительно мирного плана президента США Дональда Трампа.

Отметим, что делегацию по указу Зеленского возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак, который, по утверждению нардепа Ярослава Железняка, фигурирует на записях прослушки переговоров окружения Тимура Миндича как "Али-Баба".



