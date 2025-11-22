Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что в Швейцарии в ближайшие дни состоятся переговоры Украины и США при участии европейцев по мирному плану президента США Дональда Трампа.

Об этом Умеров пишет в своем телеграм-канале.

"Украина подходит к этому процессу с чётким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается последние дни и прежде всего направлен на согласование видения дальнейших шагов", - говорится в сообщении.

Офис президента также анонсировал "консультации с партнёрами" по мирному плану Трампа.



"Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации по шагам по окончании войны. Президент Украины утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров. Рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы добиться реального мира", - говорится в заявлении.

Также в пресс-службе сообщают, что украинские переговорщики "будут защищать справедливые интересы украинского народа и основы европейской безопасности. Благодарны за готовность европейских партнеров помогать".

Согласно опубликованному на сайте президента указу, украинскую делегацию возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме него, в состав входят секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица,первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, заместитель главы СБУ Александр Поклад и советник главы ОП Александр Бевз.

Ермак, согласно документу, может по согласованию с президентом вносить изменения в состав делегации.

Напомним, по данным СМИ, украинские власти и европейцы попытаются в ближайшие дни убедить Трампа переписать его мирный план.

В то же время президент РФ Владимир Путин вчера дал понять, что РФ не примет какие-либо правки в план Трампа, внесенные Украиной и Европой. Представитель Трампа Дэниел Дрисколл, как пишут СМИ, сказал европейцам, что Вашингтон не намерен существенно менять предложенный план.