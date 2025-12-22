С начала декабря россияне активизировали обстрелы украинских портов, называя это "ответом" за атаки дронов на танкеры "теневого флота".

При этом бьют не только по портам, но и по всей транспортной инфраструктуре юга Украины.

В частности - по двум мостам в Одесской области, на которых держится логистика из дунайских портов. Из-за этого останавливалось движение по трассе Одесса - Рени.

Правда, 21 декабря ограничения были сняты для транспорта в обоих направлениях на этой трассе. Как сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, движение идет "альтернативными путями", которые водителей попросили "не снимать и не публиковать" (вероятно, речь идет о понтонных переправах, по которым, однако, РФ также переодически наносит удары).

Глава Ассоциации международных экспедиторов (главный офис расположен в Одессе) Виктор Берестенко подтвердил нам, что "движение пошло".

Глава Ассоциации международных перевозчиков Владимир Баленко говорит, что о том, как будет работать логистика и "все ли получилось", можно будет судить в течение ближайших дней.

Впрочем, ситуация с логистикой в Одесской области все равно остается сложной.

Во-первых, из-за массированных ударов России по энергосистеме региона есть проблемы со снабжением основных портов.

"Поскольку в наших портах нет производственных линий, в частности, по перепаковке, потребление там сравнительно небольшое. Но все равно погрузочные работы и работа инфраструктуры в условиях перебоев с электроэнергией затруднены", - отметил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Во-вторых, РФ атакует саму портовую инфраструктуру практически в ежедневном режиме. Так, 19 декабря был "прилет" по инфраструктурным объектам Одесского порта, зафиксированы "значительные разрушения и масштабные пожары", - сообщали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Также были атаки по судам и порту "Южный". В последнем был уничтожен терминал с подсолнечным маслом и сгорело много грузовиков. Погибло 8 человек.

В-третьих, пока непонятно, насколько эффективно будет работать "коридор" в порты Дуная, и не предпримет ли РФ новые попытки их заблокировать, обстреляв мосты и понтонные переправы.

Морская логистика, включая зерновой коридор через порты Одессы и доставку товара через порты Дуная, обеспечивает значительную часть украинского импорта и экспорта. К примеру, по топливу, по словам учредителя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, через дунайский порты идет порядка 60% всех объемов. По агропродукции морские коридоры, по итогам прошлого года, обеспечивали больше 70% экспорта.

В компании Barva Invest (исследования аграрных рынков) говорят, что "в течение последних двух недель на зерновом рынке нарастает нервозность. Часть производителей пытались продавать на западную границу или на элеватор, даже если портовая цена была выше. Последние атаки по припортовой инфраструктуре могут повлиять на настроения участников рынка еще более драматично".

Американская торговая палата заявляет об огромных рисках для украинских портов.

По ее информации, атаки уже снизили работу портовых терминалов на 50%, часть из них остановлена, большинство работает на генераторах. Потери украинских экспортеров зерна и масличных торговая палата оценивает в "сотни миллионов долларов в месяц". Считается, что при продолжении интенсивных обстрелов портов украинский и международный бизнес столкнутся с "критическими операционными рисками". В частности, невозможно будет зафрахтовать судно и получить страховое покрытие.

Разбирались, что сейчас происходит с портами и морской логистикой и как это может повлиять на украинский импорт и экспорт.

Альтернативные маршруты и "переброска" товаров на железную дорогу

"Страна" уже подробно писала об ударе российской армии по мосту в Маяках, из-за которого был фактически заблокирован путь на дунайские порты.

"Похоже, что в Измаил мы будем ездить через Румынию. Они нашли наше тонкое место, а именно два моста, что ведут к Измаилу. Один снесли уже давно, второй сейчас в процессе выноса. Что нас ждет? Первый и легкий вариант, что они его не снесут, что нам повезет. Второй вариант - мы будем ставить понтоны, они их станут сносить, нарушится логистика с Измаилом, и, не знаю как по другим рынкам, но топливный точно быстро свернется. 60% рынка - это Измаил, его перекрытие уже в понедельник поднимет цены по западным базисам на 2 гривны минимум, создаст дикий дефицит бензовозов и приведет к поэтапным остановкам АЗС, начиная с восточных и южных регионов", - написал Дмитрий Леушкин на своей странице в Фейсбуке после атаки по посту в Маяках.

Впрочем, уже в воскресенье, 21 декабря, ограничения на движение в обоих направлениях по автодороге М-15 Одессе - Рени были сняты. Это значит, что доставка товаров в дунайские порты и из них фактически восстановлена.

Как сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, движение идет "альтернативными путями".

Но, по словам Владимира Балицкого, насколько движение будет "полноценным", можно будет судить в течение ближайших дней.

"На совещании в правительстве шла речь о максимальной переброске грузов на железную дорогу, которая сейчас работает в нормальном режиме. В частности, говорили о том, что нужно перевести преимущественно на железнодорожную доставку топливо и зерно", — рассказал нам присутствовавший на совещании Балицкий.

То есть пока до конца непонятно, в каком режиме будет работать "дунайская логистика" и не повлечет ли это сбоев в доставке товаров. И главное - не будет ли новых атак по мосту в Маяках.

Но помимо "коридора на Дунай" сохраняются и другие проблемы с портовой инфраструктурой.

Во-первых, из-за недавних атак по энергообъектам в Одесской области и блэкаута в регионе есть перебои с электроэнергией, в том числе в портах.

Во-вторых, россияне усилили атаки на припортовую инфраструктуру и суда.

"В порту Южный очередная ночь прошла под обстрелами. Вследствие дроновой атаки повреждены складские помещения и отдельные объекты портовой инфраструктуры, зафиксированы перебои с электроснабжением", — написали сегодня на странице Администрации морских портов Украины в Фейсбуке. 6 декабря в этом порту уже были "прилеты" и разрушения инфраструктуры.

Как все эти события влияют на ситуацию с импортом и экспортом товаров?

Маршруты для топлива

Что касается ситуации с логистикой в дунайские порты, то, как говорит Леушкин, "за выходные практически все разрулили", поэтому "проблемы с поставками топлива из Измаила больше нет". Поэтому, по его словам, цены на топливо могут даже просесть, так как маржа на литре "слишком высокая" (по данным руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, она достигает 8 гривен на литре, а иногда и превышает этот показатель".

Идет ремонт моста в Маяках, кроме того, правительство договорилось с Молдовой об альтернативных логистических маршрутах. "Но плохо одно. Все маршруты сводятся к автомобильному транспорту. А там остро стоит проблема с водителями. Если сейчас ее не решить, то к марту нам уже никакой транспортный коридор не поможет", - считает Леушкин. По его мнению, необходимо увеличение норм по бронированию водителей-международников.

Балицкий также говорит, что проблем с подвижным составом нет, но не хватает водителей.

То есть пока "коллапс" на топливном рынке отменяется. Но непонятно, что будет с логистическим коридором через Измаил дальше и не предпримет ли РФ попытки еще раз ударить по мосту. По словам Леушкина, можно бросить пантоны, но, непонятно, насколько этот маршрут будет долговечным.

Что касается обходного пути через Молдову, то этот маршрут сложный - по факту придется растамаживать топливо в Измаиле, а потом везти в Украину через Молдову. Есть еще путь через молдавский порт Джулжулешты, но для "обкатки" этого маршрута понадобится время.

Если же включить маршрут доставки топлива бензовозами из Констанцы через Порубне или Могилев-Подольский, то может возникнуть проблема с обеспечением транспортом и, главное, водителями. То есть этот вариант подходит, чтобы "перехватить", но для полноценного снабжения рынка топливом его недостаточно. К тому же топливо с доставкой автотранспортом будет дороже.

Зерновая блокада

По зерну ситуация остается сложной. По топливу "призрак кризиса" возник из-за удара по мосту в Маяках, и, соотвественно, как только проблема с движением в сторону Измаила исчезла, вопрос был снят, хотя бы временно. По зерну "нервозность" на рынке спровоцировали усилившиеся атаки на порты и перебои с электроэнергией, а эти причины устранить куда сложнее, и главное - дольше.

"Мы ожидаем и проблемы с выполнением уже подписанных договоров. Работа самих портов и приемка также должны адаптироваться к усилению ударов, и мы можем наблюдать определенные действия, направленные на ограничения нагромождения зерна и транспорта", — говорят в Barva Invest.

К примеру, во время недавнего блэкаута порт Одесса работал только на треть мощностей, были проблемы с энергопитанием. "В последние дни ситуация немного улучшилась, но порт все еще "на генераторах", - отмечают в компании.

По оценкам аналитиков Barva Invest, до усиления атак потенциал накопления насыпных грузов (зерновых, масличных и шрота) составлял 4-4,2 млн тонн в месяц и был практически равномерно распределен по доставке на железную дорогу и автотранспорт. После атак на порты и железную дорогу потенциал по накоплению через доставку "Укрзализныцей" сократился на 500-600 млн тонн. А так как продолжаются удары по припортовой инфраструктуре, могут уменьшится и возможности по приемке насыпных грузов доставленных автотранспортом.

Аналитики не исключают "долгосрочных последствий", в частности по экспорту кукурузы, поставки которой на международные рынки уже идут с задержками. К примеру, если в декабре Украина должна была отгрузить 3,8 млн тонн, то по факту экспортировано лишь 1,2 млн. На январь-февраль 2026 года экспортный график также очень жесткий - нужно отгрузить по контактам 3,3 млн и 3,1 млн тонн соотвественно. Смогут ли такие объемы пройти через порты - вопрос пока открытый. Это значит, что на внутреннем рынке могут образоваться излишки продукции, что станет давить на цены.

По данным Украинской зерновой биржи, из-за постоянных воздушных тревог и атак по одесским портам приемка и загрузка зерна идет с большими задержками, что увеличивает стоимость перевалки, фрахта и приводит к снижению экспортных цен на украинское зерно.

Так, за прошлую неделю экспортные цены на украинскую кукурузу снизились на 3-4 доллара на тонне (до 202-205 долларов) на условиях доставки в порт. С начала сезона экспортировано 4,75 млн тонн кукурузы, что на 68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Спрос на украинскую кукурузу на мировом рынке остается низким, поскольку США и Бразилия активно экспортируют большие объемы кукурузы", — отмечают аналитики Украинской зерновой биржи. Мартовские фьючерсы на украинскую кукурузу за месяц подешевели на 1,9% - до 173,4 долларов за тонну.

Между тем Американская торговая палата в Украине уже обратилась к международным партнерам с просьбой усилить воздушную и морскую защиту Одесского региона и "критически важной портовой инфраструктуры Черного моря". В обращении говорится, что атаки на регион снизили работу портовых терминалов на 50%, часть из них остановлена, большинство работает на генераторах. Также нарушено железнодорожное сообщение с портами, увеличились сроки простоев коммерческих суден и начисление демереджа (штрафная плата за сверхнормативный простой груза в порту).

По мнению Американской торговой палаты, все это "несет прямой риск нарушению глобальных цепочек поставок продовольствия и сырьевых товаров". А потери украинских экспортеров зерна и масличных оцениваются в "сотни миллионов долларов в месяц". Как заявили в Американской торговой палате, без усиления системы ПВО и морской обороны в регионе и украинский и международный бизнес столкнется с "критическими операционными рисками". В частности, невозможно будет зафрахтовать судно и получить страховое покрытие.

"Предполагалось, что будет хорошее ПВО"

Отметим, что через порты идут большие объемы экспорта и импорта ключевых товаров. Восстановление судоходства в украинские порты в 2023 году являлось важнейшим фактором повышения устойчивости украинской экономики к военным рискам.

За прошлый год, по данным Администрации морских портов Украины, общий товарооборот украинских портов составил 97,2 млн тонн. Для сравнения: в 2023 году общий товаропоток через порты был значительно ниже - всего 62 млн тонн.

Основная экспортная продукция, которая шла через порты, - зерновые (60,3 млн тонн) и руда (18,5 млн).

Через порт Южный прошло почти 35,6 млн тонн грузов (что в 3,5 раза больше, чем годом ранее), Черноморск - 26 млн тонн (в 2,3 раза больше, чем в 2023 году), Одесса - 18,3 млн тонн (что более чем вдвое превысило показатели позапрошлого года).

Дунайские порты за прошлый год перегрузили 17,3 млн тонн грузов и обслужили больше 7,7 тысячи суден.

По портам в Измаиле, Рени и Усть-Дунайске, наоборот, еще с прошлого года наблюдалось снижение товаропотока. Так, порт Измаил обработал 13,4 млн тонн грузов (против 20,26 млн тонн в 2023 году), Рени — 3,43 млн тонн (в 2023 году — 10,07 млн тонн), Усть-Дунайск — 0,51 млн тонн (годом ранее — 1,58 млн тонн).

Официальных данных за 2025 год пока нет. По итогам первого квартала этого года АМПУ отчитывалась о перевалке через украинские порты 23 млн грузов (из них 20,7 млн - в портах Большой Одессы и более 2,3 млн - в портах Изнаил Рени и Усть-Дунайск). Эти объемы были меньшими, чем аналогичные за первый квартал 2024 года - тогда через порты прошло 27,8 млн тонн грузов. Снижение товарооборота в АМПУ пояснили сокращением производства в металлургии и агропромышленном комплексе. По итогам на середину декабря украинские порты, по данным АМПУ, "выполнили годовой план на 92%".

Если сравнивать перевалку экспорта и импорта через порты, и, скажем, железную дорогу, то последняя тоже дает большие объемы. Скажем, за прошлый год "Укрзализниця" перевезла 84,67 млн тонн экспортных грузов (40% зерновые и 29% руда) и порядка 9,6 млн тонн импорта (без учета внутренних перевозок, в том числе в порты — более 80 млн тонн).

Но портовая логистика намного удобнее и быстрее железнодорожной, а для многих товаров (к примеру, зерна) еще и существенно дешевле. Автомобильная логистика еще дороже, к тому же, по словам Балицкого, есть большая проблема с водителями.

Кроме того, непонятно, смогут ли железная дорога и автотранспорт обеспечить доставку дополнительных объемов в случае резкого снижения перевалки через порты.

В период блокировки украинской морской логистики "Укрзализныця" и автомобильные перевозчики брали на себя доставку, но с тех пор и на железной дороге, и в автотранспорте ситуация ухудшилась. РФ усилила атаки на железнодорожную инфраструктуру, увеличились износ и повреждения подвижного состава, а автотранспортным предприятиям не хватает водителей даже для выполнения нынешнего количества рейсов.

"Главными "пострадавшими" в случае с сохранением проблем с портами будут зернотрейдеры. Отгрузки руды на экспорт после усиления атак на Днепр и Кривой Рог уже и так перебросили на железную дорогу. О зерне, главным образом, беспокоится и Американская торговая палата, так как большинство работающих в Украине крупных зернотрейдеров - это американский бизнес. Изначально предполагалось, что порты будут под усиленной зашитой ПВО, но, как видим, этого не произошло. Как будет разруливаться эта проблема дальше - пока непонятно. Не исключено, что атаки на украинские порты могут еще больше усилиться (как и атаки на российский теневой флот в Черном море, что уже заставляет нервничать турецкие власти). То есть, есть риски обшей дестабилизации в Черном море, что может повлиять на количество судов, готовых заходить на загрузку в украинские порты. Сейчас низкий торговый сезон, но, если ситуация не улучшится, возможно сокращение валютной выручки", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По данным Украинской зерновой ассоциации, за 2024-2025 маркетинговый год Украина экспортировала 46,7 млн тонн зерновых и масличных (за предыдущий год — 57,5 млн) на 11,2 млрд долларов. С учетом подсолнечного масла и шрота экспорт составил 18,1 млрд. Эксперты говорят, что, если проблемы с портами не решаться, в нынешнем маркетинговом году сумма может уменьшится как минимум на 10-15%, а то и больше. И это еще минус 1,8-2,7 млрд долларов.