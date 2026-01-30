Западные СМИ пестрят сообщениями о том, что США в ближайшее время могут нанести массированный удар по Ирану, хотя и отмечают, что глава Белого дома Дональд Трамп окончательного решения не принял.

Американский президент действительно стоит перед крайне непростым выбором, потому что риски для него огромные, а успех операции далеко не гарантирован.

Прежде всего крайне спорный вопрос, какова вообще может быть цель таких ударов. Свергнуть режим аятоллы? Но у США под рукой на Ближнем Востоке нет достаточных сухопутных сил для завоевания Ирана, поэтому такой сценарий возможен только в случае, если удары спровоцируют новые массовые акции протеста и основательно расшатают весь иранский госаппарат, лишив его возможности эти акции подавить. Либо спровоцируют мятеж против аятоллы части силовиков, которые будут действовать во взаимосвязи с США.

Собственно, именно на это, как следует из публикаций западных СМИ, и делает упор американская разведка, заявляя, что власть аятолл сейчас находится в наиболее уязвимом положении со времен революции 1979 года, и если нанести мощный обезглавливающий удар, то режим рухнет. Reuters пишет, что Трамп думает нанести точечные удары по руководству и силовикам Ирана, чтобы "вдохновить протестующих на захват правительственных зданий".

Но оправдается ли этот расчет, никто точно сказать не может. Опыт как прошлогодней 12-дневной войны с Израилем, так и недавно подавленных акций протеста свидетельствует, что иранская власть весьма устойчива в кризисных ситуациях благодаря каркасу КСИР, который сжимает собой все госуправление. И даже убийство или похищение аятоллы (подобно Николасу Мадуро) и других руководителей исламской республики может не привести к изменению курса страны.

В таком случае вполне вероятно, что удар США вызовет не падение режима, а его консолидацию, максимальное ужесточение внутренней политики и усиление позиций наиболее радикальных кругов.

Правда, можно поставить менее масштабные цели. Например, посредством ударов принудить Тегеран пойти на соглашение об уране и баллистических ракетах. Однако, во-первых, у США нет никаких средств контроля над исполнением этих соглашений, пока аятолла останется у власти. А во-вторых - и в главных - существует огромный риск, что Тегеран не пойдёт ни какие договоренности, режим быстро не рухнет и США окажутся втянуты в длительную войну в очень неудобной для себя стратегической ситуации, когда придется оперировать на удалении от своей территории и от территории единственного надёжного союзника - Израиля. Причем большая часть военной логистики американцев в Персидском заливе будет завязана на насквозь простреливаемом Ираном Ормузском проливе, который, к слову, Тегеран может заминировать и перекрыть.

Длительная война станет катастрофой для Трампа, который пришёл к власти под миротворческими лозунгами. Американское общество абсолютно не принимает никаких войн по инициативе Вашингтоне и тем более большие жертвы в войнах.

С учетом этого любые военные акции Трамп может осуществлять только в формате венесуэльского блицкрига - молниеносной операции без жертв среди американцев.

Если же США будут вынуждены втянуться в длительную войну с Ираном с большим числом погибших, это станет политической смертью для Трампа, трампизма, а возможно, и Республиканской партии в целом, которая сейчас почти в полном составе поддерживает удар по Ирану. Велик и риск начала больших внутренних потрясений в самих Штатах, где и без того атмосфера крайне напряжена. То есть последствия будут крайне негативными для Трампа лично и для США в целом.

Конечно, большой вопрос, сможет ли Тегеран нанести болезненный удар по американской армии. Во время прошлогодней войны иранские вооруженные силы не показали высокой эффективности. Однако нужно учитывать, что тогда нападение Израиля было внезапным и в первый же день военное руководство Ирана было обезглавлено. Сейчас у иранцев было время подготовиться к удару. Правда, пока неизвестно, как они подготовились: смогли ли накопить значительные запасы ракет и дронов, включая морские, укрепить свою систему ПВО.

В немалой степени ответ на него зависит от того, насколько активно Ирану помогает и будет помогать в случае нападения американцев Китай. Что касается России, то она вряд ли сможет сильно помочь из-за переключения почти всех своих ресурсов на войну в Украине, а также из-за переговорного процесса с командой Трампа.

Как мы уже писали, противостояние Америки с КНР носит экзистенциальный характер. Действия США с морской блокадой Венесуэлы и аналогичные намерения в отношении Ирана - крайне тревожный сигнал для Пекина о том, что рано или поздно Штаты могут поступить с ним точно так же, ограничив судоходство в порты и обрушив всю китайскую внешнюю торговлю. Поэтому, оказав масштабную поддержку Ирану в случае нападения на него США и втянув Вашингтон в длительную войну, Китай сможет решить сразу несколько важнейших стратегических задач. Во-первых, продемонстрировать Штатам, что их стратегия морской блокады не работает и американскому флоту можно нанести огромный ущерб. Во-вторых, показать всему миру, что американцы не всесильны и потому не нужно бояться вести политику вопреки требованиям США. В-третьих, получить опыт войны против американского флота. В-четвертых, отвлечь американцев от помощи Тайваню, что облегчит Китаю возможную военную операцию на острове. В-пятых, резко ослабить позиции Трампа и вызвать большие внутриполитические потрясения внутри Штатов, что не позволит Вашингтону сконцентрироваться на дальнейшем усилении противостояния с Китаем на международной арене.

При этом поддержка Китаем Ирана технически возможна, даже если американский флот полностью заблокирует судоходство в исламскую республику. В таком случае поставки могут осуществляться по суше через Туркменистан или Пакистан.

Но неизвестно, решится ли Пекин на такую игру. До сих пор китайцы на мировой арене действовали крайне осторожно и старались не ввязываться в военные противостояния, чреватые резким обострением отношений с США.

Однако для американцев всё же существует риск, что при поддержке Китая Иран может дать длительный отпор США, превратившись для Трампа в его Украину. Вероятно, в Вашингтоне этот риск учитывают, поэтому пока и не дают команды атаковать. Впрочем, нельзя исключать, что такая команда может быть дана в ближайшее время.

После суперэффектной и эффективной операции в Венесуэле вполне понятно возникающее у Вашингтона желание повторить этот опыт в Иране. Особенно на фоне ожиданий, что в Тегеране после американских ударов может произойти внутренний переворот, как он де-факто произошёл в Каракасе после похищения Мадуро. Но аналогии не всегда срабатывают.

В 2014 году в Крыму РФ тоже провела молниеносную и почти бескровную операцию по аннексии полуострова. И затем это стало одной из причин начала полномасштабного вторжения в 2022-м. Вероятно, были ожидания, что всё пройдёт так же легко и быстро, как в 2014-м. Но вышло, как известно, совершенно иначе.