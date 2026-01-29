В течение ближайших 48 часов возможен военный удар США по Ирану.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Близкий к администрации чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что если Белый дом отдаст приказ о начале боевых действий, авианосец "Авраам Линкольн" будет готов подключиться к операции через один-два дня. Судно находится в западной части Индийского океана, его сопровождают три эсминца с ракетами "Томагавк" на борту.

Газета отмечает, что Вашингтон усилил давление на Тегеран и рассматривает силовой сценарий в случае отказа от соглашения о ядерной программе.

О подготовке удара сообщает и CNN. По данным телеканала, президент США Дональд Трамп рассматривает нанесение мощного удара по Ирану после безрезультатных переговоров между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны, производства и дальности баллистических ракет. У Трампа обсуждают разные варианты действий, включая удары по ядерным объектам, военной и правительственной инфраструктуре, а также по представителям руководства, отвечающим за безопасность.

Как отметили источники CNN, Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших шагах, но считает, что военные возможности американцев расширились по сравнению с началом января, поскольку в регион прибыла авианосная ударная группа США.

При этом Иран подает сигналы о готовности к диалогу через посредников и заявляет о жестком ответе в случае атаки.

Вчера Трамп написал в соцсети, что "большая армада" США готова применить силу в отношении Ирана.

А государственный секретарь США Марко Рубио пригрозил Тегерану превентивным ударом.