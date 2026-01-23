Дональд Трамп направил американскую армаду к Ирану "на всякий случай".

Об этом пишет британская деловая газета The Financial Times со ссылкой на слова президента США.

"В том направлении движется множество кораблей – на всякий случай… Я бы предпочёл, чтобы вообще ничего не произошло, но мы очень внимательно за ними следим", – заявил Трамп, возвращаясь в США с конференции в Давосе.

FT отмечает, что в свете последних заявлений Трампа выросли цены на нефть: фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром подорожали на 0,7% из-за опасений, что новый виток боевых действий может нарушить поставки из Ирана – одного из крупнейших производителей нефти в мире.

Напомним, вчера Израиль завил, что готов к удару США по Ирану.

Начальник Генштаба Армии обороны Эяль Замир заявил, что израильские войска готовы действовать против любого врага, представляющего угрозу для страны.

Ранее в Wall Street Journal писали, что Трамп отказался от ударов по Ирану после предостережений своего окружения.

По сведениям издания, военные США были готовы к удару в среду, но президента предупредили, что это может привести к затяжному конфликту на Ближнем Востоке.