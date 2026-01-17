Президент США Дональд Трамп решил отказаться от ударов по Ирану из-за предостережений своего окружения.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Как заявляет издание, американские чиновники сомневались в том, что иранский режим падет после возможных ударов. Кроме того, вызывали сомнения и реальные возможности по их нанесению, так как для массированного обстрела в регионе у США просто не было достаточно военных ресурсов (авианосно-ударная группа только сейчас перебрасывается из Южно-Китайского моря на Ближний Восток).

"Военные чиновники США были готовы к удару в среду, но президента предупредили, что это может привести к затяжному конфликту на Ближнем Востоке", – пишет WSJ.

Ранее мы публиковали кадры интервью, где Трамп объяснил, почему решил не бомбить Иран.

"Меня никто не убеждал – я убедил сам себя", – сказал президент США, похвалив при этом власти в Тегеране.

Перед этим спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф перечислил требования США к Ирану, которые Вашингтон намерен зафиксировать в соглашении.