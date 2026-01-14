США могут нанести удар по Ирану в ближайшие 24 часа.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

Также неназванный израильский чиновник считает, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости, уже принял решение о военном вмешательстве в Иран, хотя масштабы и сроки вмешательства пока не ясны.

Напомним, агентство также сообщило, что США начали выводить часть персонала со своих военных баз на Ближнем Востоке после угроз Тегерана нанести по ним ответный удар в случае атаки Ирана американскими войсками.

"Такие меры принимаются в связи с напряжённостью в регионе", - сообщает Reuters.

Вчера президент США Дональд Трамп пообещал протестующим в Иране некую помощь. Он дал понять, что в охваченной беспорядками стране не исключён и военный сценарий развития событий.

При этом СМИ пишут, что Израиль и арабские государства призывают Соединённые Штаты не торопиться с ударами по Ирану.

Также арабские страны сообщили американской администрации, что попытка осуществить подобные действия станет потрясением для нефтяных рынков.

