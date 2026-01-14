США начали выводить часть персонала со своих военных баз на Ближнем Востоке после угроз Тегерана нанести по ним ответный удар в случае атаки Ирана американскими войсками.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Некоторым сотрудникам даже рекомендовали покинуть главную американскую авиабазу в регионе, расположенную в Катаре. Международное информационное бюро Катара официально подтвердило, что американские солдаты недавно покинули расположенную в стране авиабазу Аль-Удейд.

"Такие меры принимаются в связи с напряжённостью в регионе", - сообщает агентство.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп пообещал протестующим в Иране некую помощь. Он дал понять, что в охваченной беспорядками стране не исключён и военный сценарий развития событий.

При этом СМИ пишут, что Израиль и арабские государства призывают Соединённые Штаты не торопиться с ударами по Ирану. В соседних с Ираном странами отсутствует энтузиазм в отношении американских военных действий.

