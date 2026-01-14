Спецпредставитель США Стив Уиткофф тайно встретился с изгнанным иранским наследным принцем Резой Пехлеви на выходных на фоне протестов в Иране.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленного американского чиновника.

По словам источника издания, администрация президента США Дональда Трампа была удивлена тем, что во время многих акций протеста участники скандировали имя Пехлеви.

"Пехлави набирает популярность. Они скандируют его имя на демонстрациях во многих городах, и это, кажется, происходит органично", – сказал чиновник.

Он отметил, что Уиткофф тайно встретился с Пехлеви на выходных, чтобы обсудить протесты, охватившие Иран. Это была первая встреча на высоком уровне между иранской оппозицией и администрацией Трампа с начала протестов.

Пехлеви пытается позиционировать себя как "переходного" лидера в случае падения режима. Сын шаха, свергнутого во время Исламской революции 1979 года, возглавляет оппозицию, находясь в США.

В течение последних двух недель он выступал на американских телеканалах, призывая администрацию президента США вмешаться и поддержать протесты.

Напомним, Трамп уже пообещал протестующим некую помощь.

Подробнее о том, что происходит в Иране, мы писали в отдельном материале.