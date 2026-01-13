Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегают Соединенные Штаты Америки от нанесения нового удара по Ирану.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Арабские соперники Ирана по другую сторону Персидского залива во главе с Саудовской Аравией лоббируют администрацию президента США Дональда Трампа против удара по Тегерану", - говорится в материале.

Издание отмечает, что арабские страны указали американской администрации, что попытка осуществить подобные действия станет потрясением для нефтяных рынков.

Между тем президент США Дональд Трамп призвал к продолжению протестов в Иране и не исключил военной операции против Тегерана. Кроме того, глава Белого дома назвал хорошей идеей эвакуацию американцев из Ирана.

В свою очередь американская пресса на фоне слухов о намерении президента США объявить о начале военной операции против Ирана увеличивает оценки числа погибших участников протеста в этой стране.

Если с утра сегодня публиковалась информация о 3000 погибших, то сейчас оценки эти достигают 12 тысяч и более.

