Американские медиа на фоне слухов о намерении президента США Дональда Трампа объявить о начале военной операции против Ирана увеличивают оценки числа погибших участников протеста в этой стране.

Если с утра сегодня публиковалась информация о 3000 погибших, то сейчас оценки эти достигают 12 тысяч и более.

В частности, телеканал CBS News заявляет "как минимум" о 12 000 человек убитыми, отмечая, что реальное число жертв, возможно, достигает 20 000.

Телеканал публикует эту информацию со ссылкой на "группы иранских активистов, которые собирают данные от медиков по всей стране".

"После частичного восстановления телефонной связи источники CBS News из Ирана сообщили, что число погибших может исчисляться десятками тысяч", - пишет издание.

Тот же источник рассказал, что силы безопасности посещают многочисленные частные больницы по всему Тегерану, требуя передать имена и адреса людей, проходящих лечение от травм, полученных во время протестов.

CBS News отмечает, что ему не удалось независимо подтвердить огромные цифры погибших, указанные источником, которые во много раз превышают данные, опубликованные большинством групп активистов в последние дни (около 2000).

Напомним, Трамп сообщил, что остановил все переговоры с официальными властями Тегерана. Также он объявил, что направляет протестующим Ирана помощь, и призвал их захватывать государственные учреждения.

Ранее сообщалось, что массовые протесты в Иране становятся всё жёстче, а больницы переполнены ранеными.

Между тем власти Ирана уже утверждают, что взяли ситуацию с протестами под контроль. Подробнее о том, что происходит в Иране, мы писали в отдельном материале.