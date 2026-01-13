Президент США Дональд Трамп сообщил, что остановил все переговоры с официальными властями Тегерана. Также он объявил, что направляет протестующим Ирана помощь, и призвал их захватывать государственные учреждения.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать, берите под контроль свои институты! Сохраняйте имена убийц и тех, кто злоупотребляет властью. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути", - сказано в публикации президента США.

Напонним, в Иране идут протесты против резкого падения курса национальной валюты, который в течение декабря рухнул с 817,5 тысячи риалов за доллар до 1,4-1,5 миллиона риалов. С каждым днем противостояние протестующих с правоохранителями становятся всё жестче и всё чаще перерастают в вооружённые столкновения.

