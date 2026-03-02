На иранской военно-морской базе Бендер-Аббас американским ударом был поражен крупнейший корабль ВМС Ирана – авианесущая "экспедиционная база" Makran, созданная на базе торгового танкера.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на спутниковые снимки.

Официальных заявлений о потоплении Makran не было ни от одной из сторон.

Ранее Израиль нанёс удар по дому временного лидера Ирана, назначенного после убийства аятоллы Хаменеи.

Находился ли он в здании на момент атаки – не известно. Власти в Тегеране пока не комментировали сообщения об этом.

Напомним, в Иране отрицают удар по Саудовской Аравии, обвиняя в этом Тель-Авив.

Целью воздушной атаки стал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco.

"Иран откровенно заявил, что будет наносить удары по всем американским и израильским интересам, объектам и сооружениям в регионе, но объекты Aramco пока не входили в число целей", – заявил анонимный представитель исламской республики.

"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.