Военно-воздушные силы Израиля начали наносить новые удары по Тегерану, атаке подверглись центральные районы города.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В Армии обороны Израиля уточнили, что удары наносятся на основании данных израильской разведки, но конкретные цели не назвали.

По данным СМИ, ракета прилетела по дому временного верховного лидера Ирана Алирезы Арафи. Находился ли Арафи в момент атаки в здании, не известно. Иранские власти пока не комментировали информацию о прилете.

Также журналисты сообщают, что при налете ВВС Израиля пострадало управление дипломатической полиции рядом с посольством РФ в центре столицы.

Несколько часов назад КСИР заявил, что атаковал офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Канцелярия израильского премьера официально не комментировала информацию об ударе.

Также СМИ писали, что иранские ракеты поразили энергетические объекты Катара: резервуар для хранения воды, принадлежащий энергостанции Mesaieed, и объект в промышленном городе Рас-Лаффан, входящий в структуру компании QatarEnergy.

"Страна" анализировала в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы. А также в целом возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном.